Cycle d'histoire de l'art / Georges de La Tour et les caravagesques
Musée d'arts de Nantes
Nantes

30 novembre 2023

19:15 20:45

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Georges de La Tour et les caravagesques Clair-obscur, cadrage à mi-corps, modèles populaires… Venez découvrir les peintures caravagesques du musée autour des chefs-d’œuvre de Georges de La Tour. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Musée d'arts de Nantes
10 Rue Georges Clemenceau
Nantes 44000
02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

