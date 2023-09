Atelier / Modèle vivant Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier / Modèle vivant Musée d’arts de Nantes Nantes, 18 novembre 2023, Nantes. 2023-11-18

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Pour adultes Le modèle vivant est une étape essentielle de la formation de l’artiste. À votre tour de croquer, dessiner, esquisser librement les deux modèles présents, accompagnés et guidés par un professeur de dessin. Possibilité de venir avec son petit matériel mais uniquement de techniques sèches. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

