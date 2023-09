Visite croisée / À Montmartre avec Suzanne Valadon Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Avec Alambic‘théâtre Une plongée dans le Montmartre de la Belle Époque aux Années Folles à la rencontre des lieux emblématiques de ce quartier de Paris où Suzanne Valadon a trouvé refuge. Au cœur de l’exposition, un comédien et une conférencière mettront en dialogue l’œuvre de cette artiste avec l’effervescence de la Butte. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon

