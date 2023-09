Nocturne / Escape game Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nocturne / Escape game Musée d’arts de Nantes Nantes, 19 octobre 2023, Nantes. 2023-10-19

Horaire : 19:15 20:45

Gratuit : oui Modalités de réservation à venir. Avec It’s a Trap Studio, menez une enquête pour empêcher le vol d’un tableau célèbre des collections. Affrontez-vous en équipes et mettez en commun vos connaissances pour résoudre une ultime énigme. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Musée d'arts de Nantes
10 Rue Georges Clemenceau
Nantes 44000
02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

