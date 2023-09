La visite du dimanche / Le nouvel accrochage de la collection 19e Musée d’arts de Nantes Nantes, 15 octobre 2023, Nantes.

2023-10-15

Horaire : 11:15 12:15

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thème : Le nouvel accrochage de la collection 19e La collection, dont la diversité fait sa richesse, vient d’être réaccrochée. Ce nouvel accrochage permet de montrer près de 70 œuvres longtemps mises en réserves ainsi que des dépôts exceptionnels d’autres institutions. En suivant cette visite, vous découvrirez les œuvres et leur contexte de création à travers une nouvelle scénographie. Celle-ci évoque l’esprit des Salons du 19e siècle et l’histoire même du musée depuis sa création dans les années 1830.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html