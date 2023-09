Rendez-vous du midi / Le nouvel accrochage de la collection 19e Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, ou dessiner devant les œuvres. Thème : Le nouvel accrochage de la collection 19e La collection, dont la diversité fait sa richesse, vient d’être réaccrochée. Ce nouvel accrochage permet de montrer près de 70 œuvres longtemps mises en réserves ainsi que des dépôts exceptionnels d’autres institutions. En suivant cette visite, vous découvrirez les œuvres et leur contexte de création à travers une nouvelle scénographie. Celle-ci évoque l’esprit des Salons du 19e siècle et l’histoire même du musée depuis sa création dans les années 1830. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Musée d'arts de Nantes
10 Rue Georges Clemenceau
Nantes 44000
02 51 17 45 00
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

