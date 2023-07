Visites flash des collections permanentes Musée d’arts de nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visites flash des collections permanentes Musée d’arts de nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visites flash des collections permanentes 16 et 17 septembre Musée d’arts de nantes Les billets sont à retirer le jour même à l’accueil-billetterie du musée, dans la limite des places disponibles. Suivez une courte visite de 30 minutes autour de quatre œuvres des collections et découvrez le nouvel accrochage de la collection du 19ème siècle. Musée d’arts de nantes 10, rue Georges Clemenceau 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Inauguré en 1900, le Palais des beaux-arts s’inscrit au cœur de la ville, entre la Cathédrale, le château des Ducs de Bretagne et le Jardin des Plantes. A la suite d’une rénovation du bâtiment et d’une extension contemporaine réalisées par le cabinet Stanton-Williams, le musée d’Arts a rouvert au public en juin 2017. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de nantes Adresse 10, rue Georges Clemenceau 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Musée d'arts de nantes Nantes

Musée d'arts de nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/