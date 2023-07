Visite des coulisses Musée d’arts de nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite des coulisses Musée d’arts de nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visite des coulisses 16 et 17 septembre Musée d’arts de nantes Les billets sont à retirer le jour même à l’accueil-billetterie du musée, dans la limite des places disponibles. Pour les journées européennes du patrimoine, le Musée d’arts de Nantes ouvre ses portes gratuitement et vous révèle ses coulisses!

A cette occasion, découvrez les collections permanentes, mais aussi… Musée d’arts de nantes 10, rue Georges Clemenceau 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Inauguré en 1900, le Palais des beaux-arts s’inscrit au cœur de la ville, entre la Cathédrale, le château des Ducs de Bretagne et le Jardin des Plantes. A la suite d’une rénovation du bâtiment et d’une extension contemporaine réalisées par le cabinet Stanton-Williams, le musée d’Arts a rouvert au public en juin 2017. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

