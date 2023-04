Quintette à cordes de l’ONPL Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Quintette à cordes de l’ONPL Musée d’arts de Nantes, 13 mai 2023, Nantes. Quintette à cordes de l’ONPL Samedi 13 mai, 19h30 Musée d’arts de Nantes Sur réservation sur place le jour même, dans la limite des places disponibles. Benjamin Charmot, Pierre Baldassare – violons

Pascale Pergaix, Hélène Malle – altos

Ulysse Aragau – violoncelle Germaine Tailleferre (1892 – 1983) Le Quatuor à cordes (14 minutes)

Germaine Tailleferre fait preuve d’une étonnante précocité musicale en entrant au Conservatoire à seulement 12 ans. Ses premières œuvres, le Quatuor à cordes dédié à Arthur Rubinstein et Jeux de plein air, suite pour deux pianos ont été créées avec Satie en 1918. Ces partitions montrent comme la compositrice réagit contre les héritages du 19e siècle en s’opposant à l’impressionnisme, et œuvre plutôt pour un retour à la tradition française. Compositrice française par excellence, elle avait été baptisée par Jean Cocteau « Marie Laurencin pour l’oreille ». Elle avait un sens inné du raffinement sonore et construisait sa musique dans la ligne des Couperin, Fauré et Ravel. Johannes Brahms (1833 – 1897) Quintette op. 111 en sol majeur (28 minutes)

« Avec ceci, vous pouvez dire adieu à ma musique – car il est réellement temps de m’arrêter », confie Brahms à son éditeur Simrock en lui envoyant quelques corrections à propos du Quintette op. 111. Brahms n’a que 57 ans quand il le compose, mais il se sent arrivé au bout de son chemin exigeant de compositeur : le Quintette op. 111 fait pourtant une tout autre impression, porté qu’il est par un souffle vigoureux. Musée d’arts de Nantes 10 rue Clémenceau 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Cécile Clos

