Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui La réservation d’un billet n’est pas nécessaire, mais la réservation d’un créneau de visite est conseillée pour les expositions temporaires. Rendez-vous sur la billetterie en ligne. Le premier dimanche de chaque mois (hors juillet et août), le Musée d’arts de Nantes est en entrée libre ! Profitez-en ! Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

