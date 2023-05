Cycle d’histoire de l’art / La lettre et le mot s’invitent dans l’image Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Cycle d’histoire de l’art / La lettre et le mot s’invitent dans l’image Musée d’arts de Nantes, 24 mars 2023, Nantes. 2023-03-24

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : La lettre et le mot s’invitent dans l’image Les artistes des avant-gardes font de la lettre et du mot un élément plastique qui s’invite dans la peinture. Leur signification bouscule le statut de l’image et la notion de représentation. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Lieu Ville Musée d'arts de Nantes Nantes

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cycle d’histoire de l’art / La lettre et le mot s’invitent dans l’image Musée d’arts de Nantes 2023-03-24 was last modified: by Cycle d’histoire de l’art / La lettre et le mot s’invitent dans l’image Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 24 mars 2023 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique