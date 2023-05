Atelier / Art & philo : Autour de la beauté Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Pour les 7-9 ans Les ateliers pour les enfants à partir de 4 ans se font sans l’accompagnement d’un adulte. Avec Aurélie Lamarre Dans le cadre des Rencontres de Sophie, le Musée d’arts de Nantes propose des visites-ateliers autour du thème de la beauté. Qu’est ce que la beauté ? L’art est- il toujours beau? Perçoit-on la beauté avec sa tête ou avec son cœur ? Ce qui n’est pas beau est-il forcément laid ? Après avoir découvert une sélection d’œuvres des collections du musée avec une médiatrice culturelle, les enfants participeront à une discussion philosophique. Celle-ci sera facilitée par une animatrice philo. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

