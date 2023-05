Événement / Conférences : Les rencontres de Sophie Musée d’arts de Nantes, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Les personnes souhaitant ensuite visiter le musée devront présenter un titre d’accès au musée.

En partenariat avec l’association Philosophia L’association Philosophia, qui regroupe des professeurs de philosophie d’une large région nantaise, organise depuis plus de 20 ans les Rencontres de Sophie. Le Musée d’arts de Nantes accueille cette année cet événement dont les débats, tables rondes, entretiens et conférence porteront sur le thème de La beauté. 11h-12h. Conférence : « Qu’est-ce que la beauté ? » par Olivier Schefer À l’heure où le numérique et les Intelligence Artificielles semblent en mesure de créer de « belles » images, d’écrire des textes sur commande, de produire des œuvres, où en sommes-nous avec la beauté ? Pour être belle une œuvre doit-elle être parfaite et harmonieuse ? Disposons-nous de critères objectifs nous permettant d’identifier une belle œuvre ? Est-ce même souhaitable ? En contextualisant les avancées technologiques contemporaines dans une histoire de la longue durée, nous interrogerons divers usages modernes du beau qui en réécrivent l’histoire et en modifient le sens. Olivier Schefer est philosophe, écrivain, et maître de conférence en esthétique et philosophie de l’art à l’Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Traducteur et interprète de Novalis, il consacre ses travaux aux échos contemporains du romantisme. Il a notamment publié un roman, Un saut dans la nuit, Arléa, 2021, ainsi que plusieurs essais, dont Figures de l’errance et de l’exil. Cinéma, art et anthropologie, Rouge profond, 2013 et Mélanges romantiques. Hérésies, rêves et fragments, Le Félin, 2013. 14h-15h30. Débat entre Henri Elie et Philippe Coulangeon, animé par Jean-Luc Nativelle : « Le jugement esthétique est-il universel ? On peut faire deux lectures de cette question. La première est de s’interroger sur le caractère ambigu du jugement esthétique : si nous disons spontanément qu’une chose est belle, nous ne pouvons pourtant faire la preuve que sa beauté est objective et établir que nous devrions tous la juger ainsi. La deuxième est de poser le problème de l’accès au jugement esthétique : sommes-nous égaux dans notre capacité d’émotion et d’appréciation du beau, ou bien soumis à des conditionnements sociaux qui orientent nos goûts, nos centres d’intérêt ? La philosophie et la sociologie nous donnent des outils différents pour penser ces deux lectures ; reste à savoir s’ils sont compatibles, voire complémentaires, ou bien au contraire inconciliables. Henri Elie est professeur honoraire de philosophie en classes préparatoires et ancien Inspecteur pédagogique de philosophie. Philippe Coulangeon est sociologue et directeur de recherches au CNRS. Il a notamment publié Les Métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France d’aujourd’hui, Grasset, 2011 et Culture de masse et société de classes, PUF, 2021. Jean-Luc Nativelle enseigne la philosophie en Classes Préparatoires à Angers. ?Il est l’auteur de plusieurs romans, dont Le Promeneur de la presqu’île, prix de l’Académie de Loire-Atlantique en 2013, et tout récemment du Collectionneur de figurines, aux éditions Le Vistemboir. Presque tous ses essais sont parus aux éditions M-Editer, dont Une Lecture de Spinoza, 5 clés pour entrer dans L’Éthique, en 2018. 16h-17h. Conférence : « L’expérience esthétique » par Jean-Marie Schaeffer Jean-Marie Schaeffer est philosophe et directeur d’études à l’EHESS. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages portant essentiellement sur l’esthétique. On peut citer : L’expérience esthétique, Gallimard, 2015 ; La fin de l’exception humaine, Gallimard, 2007 ; Adieu à l’esthétique, PUF, 2000. 17h30-18h30. Conférence : « La beauté est-elle le critère le plus pertinent pour apprécier les œuvres musicales ? » par Patrick Lang Quels sont les critères esthétiques qui pourraient guider la critique musicale? La beauté semble s’imposer, s’il est vrai que la musique est l’un des beaux-arts. Mais il n’est pas aisé de déterminer en quoi consiste la beauté en musique. Aussi d’autres critères, tels que perfection, profondeur, grandeur, nouveauté, doivent être envisagés pour juger les œuvres. On soutiendra en dernière instance que le critère de la cohérence contraignante est décisif en la matière, et que la beauté n’en est qu’un appât. Patrick Lang est philosophe et maître de conférences à l’Université de Nantes. Il a notamment publié Max Scheler, Trois essais sur l’esprit du capitalisme, traduction et notes, précédé de P. Lang, Sauvés par le travail ? Max Scheler et la critique de la déraison économique, Paris, Éditions des Compagnons d’humanité, 2022.

