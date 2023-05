Nocturne / Table ronde : Les rencontres de Sophie Musée d’arts de Nantes, 9 mars 2023, Nantes.

2023-03-09

Horaire : 19:15 20:45

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

En partenariat avec l’association Philosophia L’association Philosophia, qui regroupe des professeurs de philosophie d’une large région nantaise, organise depuis plus de 20 ans les Rencontres de Sophie. Le Musée d’arts de Nantes accueille cette année cet événement dont les débats, tables rondes, entretiens et conférence porteront sur le thème de La beauté. Susanna Fritscher, Cyril Trétout Pour la réouverture du Musée d’arts de Nantes en 2017 Susanna Fritscher avait exposé dans le vaste patio une installation intitulée Rien que de l’air.Quand la Société du Grand Paris convie l’artiste quelques mois après à réaliser une œuvre dans l’une des 68 gares du nouveau métro, celle de Saint-Maur – Créteil, le projet qu’elle propose est fortement inspiré de son expérience nantaise.Pour les Rencontres de Sophie, Susanna Fritscher invite Cyril Trétout, architecte auquel est confié la maitrise d’œuvre de la gare. Ensemble ils évoquent leur projet qui au-delà des limites entre architecture et art crée un seul et même espace sensible. La notion de beauté est ainsi diffusée dans l’environnement architectural et serait portée par l’attention et le regard du voyageur – visiteur.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html