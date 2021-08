Revel-Tourdan Musée d'artisanat rural Isère, Revel-Tourdan Musée d’artisanat rural Musée d’artisanat rural Revel-Tourdan Catégories d’évènement: Isère

Le musée d'artisanat rural est situé dans un pigeonnier du XVIème siècle entièrement restauré. Outre les outils d'anciens artisans et agriculteurs du village, il présente les inventions d'Auguste Coche, inventeur local qui créa entre-autres un piège à sous-marin, un ensacheur-peseur ou encore un prototype d'avion "Le Stable".

