Découvrez une exposition sur l’Ethiopie chrétienne Musée d’Art sacré Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Découvrez une exposition sur l’Ethiopie chrétienne 16 et 17 septembre Musée d’Art sacré

Le Musée d’Art sacré, au coeur de l’abbaye bénédictine, vous accueille pour découvrir une exposition sur l’Éthiopie chrétienne. Née des recherches de terrain menées par l’association « Cultures & Communications », cette exposition a été présentée au Musée Royal de l’Afrique à Tervuren. Découvrez des fresques d’églises et 80 m2 de peintures polychromes retraçant les étapes de la vie du Christ et son enseignement de la Bible aux populations illettrées, ainsi qu’une stèle.

Musée d’Art sacré 1 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Les collections du musée d’Art sacré de Saint-Mihiel se composent d’ornements et de mobilier liturgiques, dont un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie du XIIIe au XXe siècles, et de sculptures. Une collection de « cires habillées » témoigne de l’abondante production lorraine au XVIIIe siècle. Ces objets raffinés étaient liés à la dévotion et à la piété populaire.

Grâce à un parcours à la fois thématique et chronologique, le visiteur appréhende les différentes formes et fonctions des objets, ainsi que les transformations des pratiques liturgiques du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ville de Saint-Mihiel