Visitez un musée unique en son genre en Ariège 17 et 18 septembre Musée d’Art Sacré

Gratuit.

Laissez-vous guider dans le musée d’Art Sacré de Galey à la découverte d’objets et de vêtements de culte, pour comprendre leurs usages et leurs significations.

Musée d’Art Sacré Village, 09800 Galey Galey 09800 Ariège Occitanie Se Saint-Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey – GPS : 08890E/429336N – rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Pierre

06 25 70 57 20 http://www.galeypatrimoine.wix.com/asso-galeypatrimoine Dans la deuxième moitié du XXe siècle il n’y eu plus de prêtre à Galey comme dans beaucoup de petites communes. Les objets et les vêtements du culte dormirent dans la sacristie de l’église. Les services du patrimoine donnèrent leur accord pour la création d’un musée d’art sacré afin de présenter ces objets et vêtements au public dans une salle attenante à l’église Saint-Pierre. Ce musée a ouvert ses portes au printemps 2009. Tous les objets utilisés pour le culte y sont représentés et sont tous originaires de la paroisse. Une grande partie de ces objets mobiliers est aujourd’hui classée ou inscrite au titre des Monuments Historiques. La visite du musée est guidée et des panneaux didactiques aident à en comprendre l’usage et la signification. Ce musée est unique en son genre en Ariège.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

©Galey Patrimoine