Découvrez les expositions « Protège-moi ! Croyances, rites et objets de protection » 16 et 17 septembre Musée d’art sacré du Gard Gratuit. Entrée libre.

L’exposition explore le thème de la protection autour d’une centaine d’œuvres et objets, certains présents dans le parcours permanent et d’autres spécialement sortis des réserves pour l’occasion. Ce vaste sujet qui croise religion, spiritualité et superstition, invite à une découverte transversale des collections.

De la protection individuelle ou collective, des amulettes aux ex-voto en passant par les reliquaires et autres objets dotés de pouvoirs protecteurs voire magiques, l’exposition réunit des objets issus d’époques et de cultures différentes qui révèlent combien la recherche de protection face aux périls de ce monde et de l’au-delà est une quête universelle.

Quel rapport y a-t-il entre une Vierge romane, une statuette de soldat provenant d'un tombeau chinois, un masque africain et une icône crétoise ? Différent des traditionnels musées de Beaux-Arts, le musée d'art sacré du Gard rassemble des objets que l'on n'a pas l'habitude de voir cohabiter. La signification de ces œuvres est aujourd'hui obscure pour la plupart d'entre nous… Le musée laïque d'art sacré du Gard propose une approche culturelle audacieuse et originale de l'art sacré et vous éclaire sur le sens des œuvres de sa collection.

