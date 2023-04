Activités ludiques au musée d’Art sacré Musée d’art sacré Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Activités ludiques au musée d’Art sacré Musée d’art sacré, 13 mai 2023, Dijon. Activités ludiques au musée d’Art sacré Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art sacré Entrée libre Rendez-vous sous la coupole Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 80 90 https://art-sacre.dijon.fr/ Le musée d’art sacré de Dijon est un musée municipal d’art sacré catholique bourguignon inauguré en 1980 par le chanoine Jean Marilier dans l’église Sainte-Anne de Dijon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Philippe Bornier

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée d'art sacré Adresse 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Musée d'art sacré Dijon

Musée d'art sacré Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Activités ludiques au musée d’Art sacré Musée d’art sacré 2023-05-13 was last modified: by Activités ludiques au musée d’Art sacré Musée d’art sacré Musée d'art sacré 13 mai 2023 Dijon Musée d'art sacré Dijon

Dijon Côte-d'Or