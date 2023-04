Désordre au musée d’Art sacré Musée d’art sacré Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Désordre au musée d’Art sacré Musée d’art sacré, 13 mai 2023, Dijon. Désordre au musée d’Art sacré Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art sacré Entrée libre Désordre au musée d’Art sacré

Plusieurs œuvres du musée d’Art sacré ont été transformées. Nous avons besoin de votre aide pour remettre de l’ordre dans le musée et ainsi rendre aux œuvres, leur véritable aspect. En continu – Dans tout le musée Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 80 90 https://art-sacre.dijon.fr/ Le musée d’art sacré de Dijon est un musée municipal d’art sacré catholique bourguignon inauguré en 1980 par le chanoine Jean Marilier dans l’église Sainte-Anne de Dijon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © François Perrodin

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée d'art sacré Adresse 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Musée d'art sacré Dijon

Musée d'art sacré Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Désordre au musée d’Art sacré Musée d’art sacré 2023-05-13 was last modified: by Désordre au musée d’Art sacré Musée d’art sacré Musée d'art sacré 13 mai 2023 Dijon Musée d'art sacré Dijon

Dijon Côte-d'Or