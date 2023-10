Musée d’Art sacré Musée d’art sacré de la Meuse Saint-Mihiel, 13 mai 2023, Saint-Mihiel.

Découverte du Musée d’Art sacré : statuaire et orfévrerie religieuse, cires habillées, staute de Sainte-Élisabeth attribuée à Ligier Richier.

Exposition temporaire sur l’Éthiopie chrétienne jusqu’au 15 mars 2023

La bibliothèque bénédictine et l’exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel seront également ouvert de 18h à 22h.

19h : ensembles de guitares des Conservatoires de musique de Saint-Mihiel et de Commercy auour de Jean-Jacques Goldman

Musée d’art sacré de la Meuse Rue du Palais de Justice, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/ La Municipalité et M. Bernard créent et installent le musée en 1906 à la Bibliothèque municipale. Pillé pendant les deux dernières guerres, le musée est reconstitué avec les pièces sauvées et de nouvelles pièces provenant de sites archéologiques. Désormais, cet établissement a pour vocation principale la sauvegarde et la mise en valeur des objets religieux dispersés dans les églises rurales sans remettre en cause leur affectation cultuelle ou le droit de propriété de leurs légitimes possesseurs. Le Musée présente également un fonds permanent d’œuvres d’origine meusienne acquis par le conseil général pour être réintégré dans le patrimoine départemental.

