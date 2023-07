Découverte libre du jardin du musée d’Art moderne Musée d’Art moderne Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découverte libre du jardin du musée d'Art moderne 16 et 17 septembre Musée d'Art moderne Entrée libre

Situé à l’arrière de l’ancien Palais épiscopal, le jardin du musée d’Art moderne a été totalement repensé, dans le cadre de la rénovation du musée.

Ce travail a été réalisé avec les paysagistes du cabinet Métamorphose. Le nouveau jardin s’inspire de l’histoire du lieu et évoque l’ancien potager du Palais épiscopal. Les teintes des fleurs et vivaces répondent, quant à elles, aux couleurs chatoyantes des peintures de Marinot et de la période fauve de Derain, tous deux artistes majeures des collections Pierre et Denise Lévy. Lieu de déambulation et de détente, c’est également un jardin de sculptures, qui vient ouvrir le parcours du musée sur des collections plus contemporaines. Les bronzes de Martine-Martine et les dépôts historiques du Centre Pompidou, telle « La Spirale » de Germaine Richier, ont été scénarisés dans leur nouvel écrin de verdure. Plusieurs nouveaux dépôts du Centre National des Arts Plastiques viennent compléter ce parcours. « Le Promeneur » d’Augustin Cardenas, « Le Baldaquin » d’Alain Séchas, « Sans titre » de Damien Cabanes ou, encore, un pot historique de Jean-Pierre Raynaud y introduisent, ainsi, couleur, humour et poésie. Enfin, le parcours est complété par deux œuvres de Parvine Curie issues d’une importante donation réalisée par l’artiste, à l’occasion de la rénovation du musée.

Un guide de visite est à votre disposition en libre-service pour vous accompagner dans cette flânerie florale et artistique.

Musée d’Art moderne 14 place Saint-Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 76 26 80 http://www.musees-troyes.com/ Le musée d’Art moderne a été créé à la suite de la donation en 1976, des grands collectionneurs, Pierre et Denise Lévy, industriels troyens du textile.

Installée dans l’ancien palais épiscopal (16e et 17e siècles) en 1982, la collection illustre quelques-uns des grands moments de l’art en France depuis le milieu du 19e siècle jusqu’aux années 1960.

Elle comprend des toiles d’Honoré Daumier, Gustave Courbet, des œuvres des Nabis comme Edouard Vuillard ou Pierre Bonnard, un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve : André Derain, Georges Braque, Maurice Vlaminck, Othon Friesz… ou encore l’École de Paris représentée par Chaïm Soutine ou Amedeo Modigliani… Derain domine cet ensemble avec quelque 80 toiles. D’autres grandes signatures, Henri Matisse, Raoul Dufy, Robert Delaunay, Nicolas de Staël, Balthus, Georges Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du 20e siècle.

La sculpture est bien représentée avec Edgar Degas, Aristide Maillol ou encore Joseph Czaky, Ossip Zadkine, Charles Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel le poète Max Jacob a posé.

Les verreries de Maurice Marinot, verreries Art déco (plus de 140 pièces de 1912 à 1937) qui forment à elles seules une collection d’exception, dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. S’y ajoutent quelques céramiques d’Emile Lenoble, André Metthey, ou de l’atelier de Madoura-Vallauris.

L’art primitif, dont certaines pièces ont appartenu à des artistes tel Derain ou à de grands marchands amateurs (Ambroise Vollard, Félix Fénéon, Paul Guillaume…) apporte un éclairage, voulu par les donateurs, sur les relations entre l’art moderne et l’art africain.

Ariane Smythe – Cabinet Métamorphoses