Exposition : Colette, le Blé en herbe Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville, 13 mai 2023, Granville.

Exposition : Colette, le Blé en herbe Samedi 13 mai, 20h00 Musée d’art moderne Richard Anacréon Prévoir un temps d’attente.

A l’occasion des 100 ans du Blé en Herbe, l’exposition raconte l’histoire du roman : Rozven, la maison de vacances en Bretagne qui en inspire le cadre ; le parfum de scandale lié à l’histoire personnelle de Colette et de son beau-fils Bertrand de Jouvenel dont elle fit l’éducation amoureuse ; la gloire littéraire des années 1920 ; les liens avec Chéri, paru trois ans plus tôt, et l’adaptation cinématographique réalisée par Claude Autant-Lara en 1953.

Musée d’art moderne Richard Anacréon Place de l’Isthme 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie 02 33 51 02 94 http://www.ville-granville.fr Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres anciens, constituant un ensemble sans équivalent, reflet de l’art de la première moitié du vingtième siècle. D’illustres artistes figurent dans cette collection : André Derain, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Maurice Utrillo, Marie Laurencin, Paul Signac, Emile-Othon Friesz… ainsi que des écrivains : Paul Valéry, Colette, Jean Cocteau, André Suarès… Accès véhicules : Suivre les indications « Site historique de la Haute Ville ». Stationnement gratuit: Parking, place de l’Isthme. ACCÈS PIÉTONS : Par l’escalier, place Maréchal Foch à proximité de la salle de spectacles l’Archipel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Musée d’art moderne Richard Anacréon, Granville