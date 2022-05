Musée d’art moderne Richard Anacréon : Exposition Lalanne / Bestiaires Granville, 14 mai 2022, Granville.

Musée d’art moderne Richard Anacréon : Exposition Lalanne / Bestiaires Granville

2022-05-14 – 2022-11-13

Granville Manche

Inspirées de la nature, et plus particulièrement du monde animal, les œuvres de François-Xavier (1927-2008) et Claude Lalanne (1925-2019), relèvent à la fois de l’univers des beaux-arts, des arts décoratifs et de la sculpture. L’exposition Lalanne / Bestiaires montre un aspect méconnu de leur travail : la ligne, le graphisme et le dessin, étroitement associés aux travaux en trois dimensions. Les planches illustrées des Bestiaires : Bestiaire nécessaire, Bestiaire ordinaire et Bestiaire légendaire, complétées d’essais, de dessins préparatoires et de maquettes, entreront en dialogue avec un choix de sculptures et d’objets.

