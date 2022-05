Musée d’art moderne Richard Anacréon > Exposition “Colette l’Intrépide”, nouvelle saison Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

L'exposition-dossier "Colette l'Intrépide" est à découvrir dans les salles dédiées à cet auteur phare des collections du MamRA, au travers d'une présentation renouvelée d'ouvrages, manuscrits, correspondances et œuvres originales. Les voyages, les échanges littéraires, les liens avec sa fille Bel Gazou, la gourmandise légendaire de l'écrivaine… : autant de thèmes proposés dans cette nouvelle édition.

