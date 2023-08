Visites libres des collections et expositions du MAMAC MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Nice, 16 septembre 2023, Nice.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023 et du dispositif Education Artistique et Culturelle de l’Education Nationale, découvrez les oeuvres du MAMAC.

« La Peinture en Fragments »

Le travail de Marcel Alocco est mis à l’honneur ; l’exposition propose un cheminement sur les limites de la peinture et du signe de ce plasticien-écrivain.

« Caroline Trucco. Oui, mais des mots étendards »

L’exposition restitue avec poésie les investigations et réflexions que l’artiste mène depuis une dizaine d’années sur des enjeux ethnographiques et politiques.

« Thu-Van Tran. Nous vivons dans l’éclat »

Première grande monographie muséale de l’artiste dont l’univers artistique est imprégné de sa double culture franco-vietnamienne.

D'une monumentalité inspirée par les principes du classicisme (plan carré, arcature), le musée est constitué de 4 tours de 30 m de haut recouvertes de marbre blanc de Carrare et reliées par un jeu de passerelles. La distribution des espaces d'exposition se fait sur trois niveaux plus un niveau de terrasses accessibles au public

