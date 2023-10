Cet évènement est passé Concert d’ensemble avec les élèves percussionnistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice et allumage du « Mur de feu » d’Yves Klein Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Concert d’ensemble avec les élèves percussionnistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice et allumage du « Mur de feu » d’Yves Klein Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice, 13 mai 2023, Nice. Concert d’ensemble avec les élèves percussionnistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice et allumage du « Mur de feu » d’Yves Klein Samedi 13 mai, 22h00 Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) En déambulation aux sons des gongs, l’ensemble des élèves percussionnistes investissent l’Amphithéâtre extérieur et invitent à un final musical sur le toit-terrasse du MAMAC devant le « Mur de feu » d’Yves Klein. Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 13 42 01 http://www.mamac-nice.org Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice a été inauguré le 21 juin 1990. Son ouverture est l’aboutissement d’une démarche initiée par les plus grands artistes présents sur notre territoire au premier rang desquels Henri Matisse et Pierre Bonnard. Après une décennie d’expositions dans les galeries du bord de mer visant à familiariser le public niçois avec la scène artistique internationale et nationale, lui a été dévolu la vocation de montrer l’état de la création contemporaine des années 1960 à nos jours. Entrée libre du mardi au dimanche inclus, sauf le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 1er mai et le 25 décembre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

