Projection du film « Marcel Alocco : La Manu-facture du sens » de Alain Amiel (2022-2023) Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice, 13 mai 2023, Nice.

Depuis 1958, Marcel Alocco accompagne l’histoire de la culture à Nice. Le film de Alain Amiel retrace la logique d’une œuvre qui depuis plus de soixante ans tente de redéfinir le statut de la peinture, de ses outils et de ses constituants.

Durée : 55 min

Auditorium du MAMAC

Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

© Vue de l’accrochage « Marcel Alocco, La Peinture en fragments », MAMAC, Nice – © Adagp, Paris, 2023 / Photo Julien Veran / Ville de Nice