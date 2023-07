Visite guidée « Street Art quartier Gare » Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visite guidée « Street Art quartier Gare » Samedi 16 septembre, 17h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) Gratuit. Réservation obligatoire. RDV Place Hans Jean Harp, à l’entrée du MAMCS.

Au détour d’une rue, laissez-vous surprendre par des oeuvres de Street Art qui reflètent l’air du temps et les engagements d’artistes aux approches polymorphes : pochoirs, graffitis, mosaïques, affiches, peintures.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) 1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://streetartgare23.eventbrite.fr »}] Conçu en 1998 par les Ateliers d’Architecture AFA, Adrien Fainsilber et Associés, le bâtiment du MAMCS s’organise autour d’une vaste nef. Cette véritable « rue intérieure » distribue plusieurs espaces au rez-de-chaussée : le parcours d’art moderne, la salle dédiée à l’œuvre de Gustave Doré, le cabinet d’Arts Graphiques et de Photographie, une grande salle d’exposition, un auditorium, une librairie-boutique et la bibliothèque.

À l’étage, où se tient un restaurant, quatre grandes salles successives sont dédiées à la présentation des collections permanentes d’art contemporain. Près de 5 000 m² sont ainsi consacrés à la présentation des œuvres.

Le MAMCS assure une veille attentive sur la jeune création et réserve dans son programme annuel d’expositions, comme dans sa politique d’acquisition, une place privilégiée aux plasticiens de la nouvelle génération. À raison de trois à quatre expositions par an, il est identifié comme un acteur dynamique au sein des institutions françaises et européennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

