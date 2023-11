MAMCO Musée d’art moderne et contemporain de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève MAMCO Musée d’art moderne et contemporain de Genève Genève, 26 novembre 2023, Genève. MAMCO Dimanche 26 novembre, 16h00 Musée d’art moderne et contemporain de Genève Entrée libre Poétesse créatrice de poésie spatiale, au cabinet de poésie concrète du Musée d’art moderne et contemporain de Genève. Sans inscription, départs dimanche 26 novembre à 14h et 16h, à l’accueil du MAMCO.

Ilse Garnier (née en 1927 à Kaiserslautern, Allemagne) est une poétesse spatialiste française . Elle rencontre Pierre Garnier en 1950. Le spatialisme, terme créé par Pierre Garnier, se rattache à la poésie concrète, mouvement poétique international né dans les années 1950, qui a des ramifications aux États-Unis, en Amérique Latine, en Europe et au Japon. Parmi les poètes qui ont ouvert la voie vers la poésie concrète, on peut citer Mallarmé (avec Un coup de dés jamais n'abolira le hasard), Cummings, Pound…

Musée d'art moderne et contemporain de Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Genève
1205 Jonction

