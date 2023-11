Cet évènement est passé MAMCO Musée d’art moderne et contemporain de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève MAMCO Musée d’art moderne et contemporain de Genève Genève, 25 novembre 2023, Genève. MAMCO Samedi 25 novembre, 14h00 Musée d’art moderne et contemporain de Genève Entrée libre Visite guidée de l’exposition Ilse Garnier, poétesse créatrice de poésie spatiale, au cabinet de poésie concrète du Musée d’art moderne et contemporain de Genève. Sans inscription, départs samedi 25 novembre à 14h et 16h, à l’accueil du MAMCO. Musée d’art moderne et contemporain de Genève Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/visite-guidee-de-lexposition-ilse-garnier/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

