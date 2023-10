Cet évènement est passé Musique et danse avec les œuvres Musée d’art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII Cordes-sur-Ciel Catégories d’Évènement: Cordes-sur-Ciel

A l'occasion de la Nuit des Musées : Danse et musique autour des œuvres. Nous accueillerons les élèves et les professeurs du Conservatoire de musique du Tarn, antenne de Cordes et de Carmaux pour une symphonie musicale dans les différents espaces du musée. Les œuvres de la collection du musée et les expositions présentées seront les muses des musiciens… Pause

Apéritif offert Spectacle Nuit des musées : A dessein danser à l’aveugle !

Une sorte de colin maillard. Un musicien entre en jeu. Le son touche, dirige le » non voyant », crée des formes…

Spectacle de la compagnie coda norma avec Fabienne Larroque et dessins sur le vif de Françoise Segonds. Et aussi :

découverte des œuvres de Claude Jeanmart exposition temporaire « Corps Aveugles » et accès gratuit aux espaces de la collection permanente

Musée d'art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII
Maison du Grand Fauconnier, 39 Grand rue Raimond VII
Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie
0563561479
http://mamc.cordessurciel.fr

Dates et horaires: 2023-05-13, 18h00-22h00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

