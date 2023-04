Connaissez-vous les rituels cérémoniels africains ? Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Catégories d’évènement: Aube

Connaissez-vous les rituels cérémoniels africains ? Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy, 13 mai 2023, Troyes. Connaissez-vous les rituels cérémoniels africains ? Samedi 13 mai, 21h00 Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Le temps d’une nuit, suivez Apolline Guerin, médiatrice culturelle des musées, dans un voyage au cœur de l’Afrique à la découverte des rites, cérémonies et coutumes liés aux masques africains. Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le musée d’Art moderne de Troyes situé dans l’ancien évêché de la cathédrale de Troyes est fermé au public depuis le 2 avril 2018 pour rénovation. A l’occasion de la Nuit des Musées, seule la cour est accessible ou danse, musique et ateliers vous attendent. En écho à la thématique troyenne « Et si on allait danser… aux musées ? », les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée de l’art champenois, musée de la bonneterie et cour du musée d’art moderne) imaginent une nuit encore inédite. De la danse traditionnelle à la danse contemporaine, en passant par le bal qu’il soit mondain, masqué… il n’y a qu’un pas… de deux ou un entrechat ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

