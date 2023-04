Les coups de cœur des étudiantes en valorisation du patrimoine Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Les coups de cœur des étudiantes en valorisation du patrimoine Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy, 13 mai 2023, Troyes. Les coups de cœur des étudiantes en valorisation du patrimoine Samedi 13 mai, 20h00 Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Les étudiantes de la licence professionnelle et du master Patrimoine et médiation culturelle présentent quelques coups de coeur de la donation Lévy. Aurélie Stratmains, Pénélope Firmin, Domitille Descourtieux vous révèlent Courbet, Carrière et le fauve Derain ! Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le musée d’Art moderne de Troyes situé dans l’ancien évêché de la cathédrale de Troyes est fermé au public depuis le 2 avril 2018 pour rénovation. A l’occasion de la Nuit des Musées, seule la cour est accessible ou danse, musique et ateliers vous attendent. En écho à la thématique troyenne « Et si on allait danser… aux musées ? », les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée de l’art champenois, musée de la bonneterie et cour du musée d’art moderne) imaginent une nuit encore inédite. De la danse traditionnelle à la danse contemporaine, en passant par le bal qu’il soit mondain, masqué… il n’y a qu’un pas… de deux ou un entrechat ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Olivier Frajman

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy Adresse 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Ville Troyes Departement Aube Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes

Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Les coups de cœur des étudiantes en valorisation du patrimoine Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy 2023-05-13 was last modified: by Les coups de cœur des étudiantes en valorisation du patrimoine Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy 13 mai 2023 Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Troyes

Troyes Aube