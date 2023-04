Pièce de théâtre » UN, DEUX, TROIS, COULEURS ! » Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Catégories d’évènement: Aube

Pièce de théâtre » UN, DEUX, TROIS, COULEURS ! » Samedi 13 mai, 15h00 Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy Entrée gratuite sur réservation Par Les Amis du musée d'Art moderne de Troyes, écrit par Laurence Carnesecca, comédienne et metteur en scène

L’autrice s’est tournée vers un ami peintre, dont l’œuvre est extrêmement colorée, pour apprendre les couleurs et les émotions qu’elles suscitent, le message qu’elles transmettent.

Elles prennent vie, s’embrassent et se chamaillent, rivalisent et s’harmonisent sous la palette de l’artiste. Pièce jouée le samedi 13 mai à 15h et le dimanche 14 mai à 17h

Sur réservation : direction@amisdumamtroyes.fr

Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

