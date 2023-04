Les collections du musée d’Art moderne Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Troyes Catégories d’évènement: Aube

Les collections du musée d’Art moderne Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy, 13 mai 2023, Troyes. Les collections du musée d’Art moderne Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy Entrée libre Le Musée d’Art moderne est né de la donation de près de 2 000 œuvres en 1976 par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens et collectionneurs. Le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, y sont largement représentés, aux côtés de grands artistes de la modernité tels que Courbet, Braque, Gris, Soutine, Modigliani, Dufresne, La Fresnaye, Buffet, Balthus ou De Staël. Rouvert après une rénovation importante, le musée se dévoile dans une première phase de préfiguration à découvrir au rdc et au 2e étage. Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits le samedi 13 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et lors de la Nuit des Musées de 20h à minuit.

Programme détaillé : www.musees-troyes.com Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com [{« link »: « http://www.musees-troyes.com »}] Le musée d’Art moderne de Troyes situé dans l’ancien évêché de la cathédrale de Troyes est fermé au public depuis le 2 avril 2018 pour rénovation. A l’occasion de la Nuit des Musées, seule la cour est accessible ou danse, musique et ateliers vous attendent. En écho à la thématique troyenne « Et si on allait danser… aux musées ? », les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée de l’art champenois, musée de la bonneterie et cour du musée d’art moderne) imaginent une nuit encore inédite. De la danse traditionnelle à la danse contemporaine, en passant par le bal qu’il soit mondain, masqué… il n’y a qu’un pas… de deux ou un entrechat ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

