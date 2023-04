Exposition « André Maire, peintre voyageur » Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy, 13 mai 2023, Troyes.

Exposition « André Maire, peintre voyageur » Samedi 13 mai

La vie d’André Maire (1898-1984) n’a pas toujours été facile. Il perd très jeune ses parents, puis son frère à la guerre. Son mentor et professeur, Emile Bernard, lui conseille alors de partir en Orient. La découverte du Temple d’Angkor le marquera à vie. De l’Indochine aux rives du Gange en passant par l’Egypte et l’Afrique, le peintre-explorateur parcourt le monde. Armé de papier, de crayons et de pinceaux, il cherche l’inspiration, de nouveaux motifs exotiques, dans une quête du beau et de la différence.

Il offre, dans des compositions aux perspectives hardies, sa vision onirique de la magnificence de la nature et des sites parcourus. Selon le pays dans lequel il se trouve, sa manière de peindre est différente. Les paysages antiques de l’Egypte se parent de sépia alors que la vie débordante des villages africains arbore les couleurs vives de la gouache. Pour esquisser les mystères d’Angkor au Cambodge, il choisit la délicatesse poétique du fusain. Un baobab du Sénégal, un Bouddha de Ceylan, les felouques sur le Nil, exigent un dessin irréprochable, le rêve et l’imagination font le reste en exagérant les échelles pour atteindre l’élégance et toucher le spectateur.

Jusqu’au au 31 aout 2023

Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits le samedi 13 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et lors de la Nuit des Musées de 20h à minuit.

Musee d'art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes

