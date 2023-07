Visite décalée « Dépolluer l’œuvre d’art. Voyage au centre de la dette » Musée d’Art moderne de Paris Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite décalée « Dépolluer l’œuvre d’art. Voyage au centre de la dette » Musée d’Art moderne de Paris Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Musée d’art moderne de la Ville de Paris Gratuit sur inscription préalable

Visite décalée. Découvrez les collections du MAM Paris autrement ! « Dépolluer l’œuvre d’art. Voyage au centre de la dette » à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023.

À travers un parcours singulier effectué au cœur des collections du Musée d’Art moderne de Paris, venez appréhender la façon dont les œuvres d’art se réinventent, ou pas, à l’heure de l’urgence écologique. Faites un pas de côté pour découvrir les collections et notre patrimoine à l’heure de la dette. Tenant du voyage responsable conservant une pointe d’humour, cette visite décalée aura la forme d’une discussion dirigée et organisée autour d’un thème : « Dépolluer l’œuvre d’art ».

Séance proposée par Jean-Baptiste Farkas et Carol Cultot du collectif PRACTICES IN REMOVE et avec la participation de Michel Robert régisseur du MAM Paris.

PRACTICES IN REMOVE est un lieu de recherche, une plateforme internationale, dont la finalité consiste à étudier et à pratiquer la notion de moins dans toutes sortes de contextes et de répertoires.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 67 40 00 http://www.mam.paris.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-moderne-de-la-Ville-de-Paris/104220355682;https://twitter.com/mam [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-decalee-depolluer-luvre-dart-voyage-au-centre-de-la-dette »}] Le bâtiment est caractéristique du style des années 1930. Il a été édifié à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et des techniques en 1937 par Dondel, Aubert, Vard, Dastugue. Parc de stationnement (payant devant le musée) Bus 32, 42, 63, 72, 80, 92 Métro / RER C Pont-de-l’Alma, Alma, Iéna

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Crédit : PRACTICES IN REMOVE