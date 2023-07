Performance The Day I Became A Cloud | ESincompany Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Performance The Day I Became A Cloud | ESincompany 16 et 17 septembre Musée d’art moderne de la Ville de Paris Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Musée d’Art Moderne de Paris a invité le chorégraphe Emanuele Soavi, basé à Cologne, à créer une performance qui entre en relation avec les collections permanentes du musée. The Day I Became A Cloud sera montrée pour la première fois les 16 et 17 septembre 2023 à Paris.

À Paris, le parvis bas du Musée d’Art Moderne, avec son architecture théâtrale, se transforme en une scène et accueille les visiteurs et visiteuses par un tableau vivant autour du bassin. A l’intérieur du musée, Emanuele Soavi et l’actrice et danseuse de renommée internationale Kate Strong, accompagnés de membres de la compagnie ESincompany ainsi que de performeurs et performeuses parisien·ne·s entrent en relation avec les œuvres de la collection dont la Danse Inachevée et la Danse de Paris d’Henri Matisse. Une composition sonore, de Johannes Malfatti vient participer à cette performance à la fois visuelle et auditive. Composée de plusieurs bandonéons accrochés à la verticale, cette installation impulse un souffle à l’événement, l’agrémente, le fait avancer ou le met à l’arrêt. Un texte lu fait office de cadre théorique tout comme de matériau performatif et ajoute un niveau supplémentaire de lecture. Des interventions performatives complètent et étoffent l’événement central. Le public emprunte le parcours de son choix et fait à son tour partie de la performance.

Photo : Joris Jan Bos