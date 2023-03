Soirée de lancement du volume Obscurités, Perspective nᵒ 2023 – 1 Musée d’art moderne de la ville de Paris, 15 juin 2023, Paris.

Le pianiste Romain Louveau s’empare du dernier volume de Perspective : actualité en histoire de l’art, Obscurités (nᵒ 2023 – 1), dans lequel historiens de l’art, artistes et archéologues interrogent les développements de la discipline à l’aune du lien entre savoir, positivité et lucidité, d’une part, et non-savoir, négativité et obscurité, de l’autre. Au gré des évocations et des détournements de l’artiste musicien, la soirée de lancement mêlera musique et réflexions musicologiques au sommaire du numéro. Si la perception n’est pas réduite à la seule visualité, à quoi l’obscurité ouvre-t-elle la voie ?

Intervenantes et intervenants

Marine Kisiel (rédaction en chef, Perspective), Matthieu Léglise (rédaction en chef, Perspective), Romain Louveau (pianiste), Michèle Pierre (violoncelliste)

À propos de la revue Perspective : actualité en histoire de l’art

Publiée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) depuis 2006, Perspective est une revue semestrielle dont l’ambition est d’exposer l’actualité plurielle d’une recherche en histoire de l’art qui soit toujours située et dynamique, explicitement consciente de son historicité et de ses articulations.

La revue Perspective est pensée comme un carrefour disciplinaire ayant vocation à favoriser les dialogues entre l’histoire de l’art et d’autres domaines de recherche, des sciences humaines notamment, en mettant en acte le concept du « bon voisinage » développé par Aby Warburg.

À propos du numéro Obscurités (nᵒ 2023 – 1)

Discipline fondée sur l’étude du visible, l’histoire de l’art s’intéresse nécessairement à ce qui est mis en lumière et peut être vu. Cependant, l’opposition entre la lumière et l’ombre, dans son évidence physique comme dans sa portée symbolique, structure très largement la pensée humaine. Nombre de mythes primordiaux associent l’apparition de la lumière et le bannissement des ténèbres à l’évolution de la vie et des sociétés. De même, les développements ultérieurs de la philosophie et des sciences humaines – on pense notamment au siècle des Lumières – ont fait de la partition entre le clair et l’obscur un cadre de pensée d’une importance majeure. Ainsi, en conscience ou malgré nous, sommes-nous les héritiers de cette division qui, des mythes originels aux positivismes contemporains, des récits bibliques à la constitution des sciences humaines en disciplines universitaires, polarise notre rapport au monde et à son étude. La luminosité finit par devenir une vertu : la clarté, la lucidité, l’éclat, portent une charge positive tandis que leurs contraires sont associés aux qualités négatives de l’obscurité, voire du mal.

Pour son numéro 2023 – 1, coordonné avec l’historienne de l’art indienne Kavita Singh, la revue Perspective souhaite interroger les développements de l’histoire de l’art à l’aune de l’association classique et largement impensée entre, d’une part, savoir, positivité, clarté, et, d’autre part, non-savoir, négativité, obscurité, tant cette association détermine encore l’ensemble de nos structures mentales, de nos imaginaires et de nos paradigmes scientifiques.

Musée d’art moderne de la ville de Paris 11 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

