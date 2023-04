Visite-guidée des collections permanentes – nouvel accrochage Mondes parallèles Musée d’Art moderne de la ville de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite-guidée des collections permanentes – nouvel accrochage Mondes parallèles Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 13 mai 2023, Paris. Visite-guidée des collections permanentes – nouvel accrochage Mondes parallèles Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée d’Art moderne de la ville de Paris Inscription sur place dans la limite des places disponibles A l’occasion de la Nuit européenne des musées 2023, seul à plusieurs ou en famille, de façon autonome ou accompagné par un conférencier, partez à la rencontre des collections permanentes du Musée d’Art moderne de Paris afin de découvrir ou redécouvrir les grands mouvements artistiques du XXème siècle et les chefs-d’oeuvre du musée, parmi lesquels le nouvel accrochage dédié à l’artiste Zao Wou-Ki, dont une importante donation

vient de rentrer dans les collections.

Un nouveau parcours contemporain, Mondes parallèles, vous sera aussi dévoilé lors de cette soirée. Six artistes dont les œuvres ont été récemment acquises, frappent par leur singularité, leurs univers personnels, mais ont tous en commun une exigence dans leur rapport au monde comme autant de regards acérés sur le présent : Marie Bourget, Helmut Federle, Hélène Garache, Charlotte Rampling, Anne-Marie Schneider, Pierre Weiss. Musée d’Art moderne de la ville de Paris 11 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 53 67 40 80 http://www.mam.paris.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-moderne-de-la-Ville-de-Paris/104220355682;http://twitter.com/MAM Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

