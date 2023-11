Rencontrez un artiste- Andreas Rüthi Musée d’Art moderne de Collioure Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Rencontrez un artiste- Andreas Rüthi
Samedi 6 janvier 2024, 10h00
Musée d'Art moderne de Collioure
Collioure

Rencontrez un artiste Le Samedi 6 Janvier 2024 à 10h. Avec Andreas RÜTHI.

Dans le cadre de l’exposition Le plus beau bleu du monde, profitez d’un moment de rencontre avec l’artiste, pour découvrir son univers.

Durée: 1h. Gratuit. Tout public.

Plus d'infos: https://museecollioure.com/le-programme/
Musée d'Art moderne de Collioure
4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T11:00:00+01:00

Pyrénées-Orientales

