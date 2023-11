Visite guidée-On n’est pas des fauves! Musée d’Art moderne de Collioure Collioure, 6 décembre 2023, Collioure.

Visite guidée de l’exposition actuelle

Les Mercredis 6,13, 20 Décembre 2023 et Jeudis 7, 14, 21 Décembre 2023 à 16h30. En compagnie de Juliette, notre guide conférencière, plongez en profondeur dans la couleur en explorant l’exposition On n’est pas des fauves!

Durée 1h. En français. Tarif: entrée+5€. Tout public.

Plus d’infos: https://museecollioure.com/les-visites-guidees-de-lexposition-on-nest-pas-des-fauves/

Musée d'Art moderne de Collioure 4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure Collioure 66190 Villa Pams, Faubourg Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T16:30:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00

2023-12-21T16:30:00+01:00 – 2023-12-21T17:30:00+01:00

musée Collioure