Pyrénées-Orientales Découvrez un musée dédié à l’art moderne et son exposition « Front de mer, Canet-Collioure-Banuyls, 1940 », lors d’une visite libre Musée d’Art moderne de Collioure Collioure, 16 septembre 2023, Collioure. Découvrez un musée dédié à l’art moderne et son exposition « Front de mer, Canet-Collioure-Banuyls, 1940 », lors d’une visite libre 16 et 17 septembre Musée d’Art moderne de Collioure Gratuit. Entrée libre. À l’occasion du week-end des Journées européennes du patrimoine, le musée de Collioure sera gratuit ! Nous présentons actuellement l’exposition « Front de mer, Canet-Collioure-Banuyls, 1940 » : Découvrez les artistes présents sur la côte Vermeille en 1940 : qu’ils se cachent, espèrent l’exil, connaissent les camps, militent, résistent ou collaborent… Tous par leur art témoignent d’une époque qui ne supporte aucun raccourci. Musée d’Art moderne de Collioure 4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 30 44 04 46 https://museecollioure.com/ https://www.facebook.com/MuseedartmodernedeCollioure Le musée d’Art moderne, installé depuis 1980 dans la Villa Pams, est niché au cœur d’un écrin de verdure, ouvrant sur la baie de Collioure. Venez y découvrir des œuvres triées sur le volet, des collections singulières et des expositions originales qui invitent à découvrir ou redécouvrir l’histoire artistique de Collioure. Venir en bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis / Venir en train TER : billet à trouver sur SNCF Connect. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Studio Des Signes – Musée d'Art moderne de Collioure

