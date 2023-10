Cet évènement est passé Interventions artistiques au musée Musée d’art moderne de Céret Céret Catégories d’Évènement: Céret

Pyrénées-Orientales Interventions artistiques au musée Musée d’art moderne de Céret Céret, 13 mai 2023, Céret. Interventions artistiques au musée Samedi 13 mai, 19h30, 20h30 Musée d’art moderne de Céret Entrée libre 19h et 20h30 : au son de la harpe, acrobate, danseuses et contorsionniste de la compagnie Jupon, dirigée par Julien Scholl, proposeront deux interventions en dialogue avec les œuvres de l’exposition Constellations. Musée d’art moderne de Céret 8 boulevard du Maréchal Joffre, 66400 Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.musee-ceret.com Musée d’art moderne de Céret : collection d’art du XXe et du XXIe siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

© Compagnie Jupon

