Vernissage exposition Constellations Musée d’art moderne de Céret, 13 mai 2023, Céret. Vernissage exposition Constellations Samedi 13 mai, 11h00 Musée d’art moderne de Céret Samedi 13 mai entrée libre / Du 14 mai au 26 novembre : plein tarif : 10 euros / tarif réduit : 7 euros / tarif réduit préférentiel : 6 euros / gratuit jusqu’à 18 ans. Plus d’infos sur notre site internet Exposition Constellations

13 mai au 26 novembre 2023

Voyagez dans la galaxie de la création artistique contemporaine de ces cinquante dernières années. Avec près d’une quarantaine d’artistes français et étrangers de générations différentes, l’exposition réunit pour la première fois des œuvres des collections régionales des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, du Fonds régional d’art contemporain Occitanie Montpellier et du Musée régional d’art contemporain Occitanie à Sérignan. Musée d’art moderne de Céret 8 boulevard du Maréchal Joffre, 66400 Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.musee-ceret.com Musée d’art moderne de Céret : collection d’art du XXe et du XXIe siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

