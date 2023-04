Les coulisses du musée : la vie d’une œuvre dans les collections Musée d’art Hyacinthe Rigaud Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Les coulisses du musée : la vie d’une œuvre dans les collections Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 13 mai 2023, Perpignan. Les coulisses du musée : la vie d’une œuvre dans les collections Samedi 13 mai, 15h00 Musée d’art Hyacinthe Rigaud Entrée libre, ateliers dans la limite des places disponibles Une découverte, au fil de divers ateliers, de la vie d’une œuvre depuis son entrée dans les collections du musée jusqu’à son exposition. Au programme : atelier de création de l’oeuvre pour les plus jeunes encadrés par des plasticiennes puis direction constat d’état et inscription au registre des collections, emballage de l’œuvre, rédaction de son cartel…

Venez également rencontrer la régisseuse des collections pour lui poser toutes vos questions sur la conservation et le transport des oeuvres d’art ! Musée d’art Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie +33 (0)4 68 66 19 83 https://www.musee-rigaud.fr https://www.facebook.com/museedarthyacintherigaudofficiel/;https://www.instagram.com/museerigaud/ Le musée d’art Hyacinthe Rigaud est installé dans deux hôtels particuliers du centre-ville. Après sa rénovation et son agrandissement en 2017, les collections présentent un panorama de l’histoire de Perpignan du XV° au XX° siècle. Le retable de la Trinité, chef-d’œuvre de nos collections, accueille le visiteur. Les œuvres de Hyacinthe Rigaud jalonnent la période baroque tandis que l’époque moderne s’articule autour des œuvres d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy et Jean Lurçat. Des expositions temporaires jalonnent le parcours, permettant de mettre en lumière des artistes en lien avec Perpignan parkings urbains, transports en commun à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

