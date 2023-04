Rigaud Capsule – Gustave Fayet, artiste et collectionneur (1865-1925) Musée d’art Hyacinthe Rigaud Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Rigaud Capsule – Gustave Fayet, artiste et collectionneur (1865-1925) Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 13 mai 2023, Perpignan. Rigaud Capsule – Gustave Fayet, artiste et collectionneur (1865-1925) Samedi 13 mai, 15h00 Musée d’art Hyacinthe Rigaud Entrée libre Dépôt exceptionnel d’œuvres issues de la collection Fayet Amateur éclairé, Fayet rassemble une impressionnante collection d’œuvres modernes et, devenu propriétaire de l’Abbaye de Fontfroide, il confie à Odilon Redon (1840-1916) la réalisation d’un grand décor pour sa bibliothèque et à Richard Burgsthal (1884-1944) la conception de vitraux pour l’ancienne église abbatiale. Lui-même artiste, Fayet puise dans les motifs de la nature une inspiration colorée qui fait écho aux bouquets peints d’Adolphe Monticelli (1824-1186) et d’Odilon Redon dont il s’entoure. L’intérêt qu’il porte aux arts décoratifs lui permet de se défaire peu à peu de la représentation du motif, pour laisser s’épanouir les couleurs dans des compositions destinées à la confection de grands tapis et dans lesquelles il parvient aux limites de l’abstraction. Cet accrochage exceptionnel permet d’offrir un nouvel éclairage sur les œuvres de Fayet dans le prolongement de l’exposition temporaire qui introduit la relation qui lie George Daniel de Monfreid à l’artiste et collectionneur biterrois. Musée d’art Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie +33 (0)4 68 66 19 83 https://www.musee-rigaud.fr https://www.facebook.com/museedarthyacintherigaudofficiel/;https://www.instagram.com/museerigaud/ Le musée d’art Hyacinthe Rigaud est installé dans deux hôtels particuliers du centre-ville. Après sa rénovation et son agrandissement en 2017, les collections présentent un panorama de l’histoire de Perpignan du XV° au XX° siècle. Le retable de la Trinité, chef-d’œuvre de nos collections, accueille le visiteur. Les œuvres de Hyacinthe Rigaud jalonnent la période baroque tandis que l’époque moderne s’articule autour des œuvres d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy et Jean Lurçat. Des expositions temporaires jalonnent le parcours, permettant de mettre en lumière des artistes en lien avec Perpignan parkings urbains, transports en commun à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

