Lecture musicale « Bernard Clavel et la peinture » Samedi 13 mai, 18h45 Musée d'art – Hôtel Sarret de Grozon Lectures musicales « Bernard Clavel et la peinture » (piano et trombone)

Cette année, la nuit des musées d’Arbois rend hommage à Bernard Clavel à l’occasion du centenaire de sa naissance,

en partenariat avec les associations LireClavel, Atout Livre et la bibliothèque d’Arbois. Musée d’art – Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 66 55 44 Le musée porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier et ses collections d’objets (porcelaine et argenterie exceptionnelles) et d’œuvres d’art (tableaux du XVIIème au XIXème siècles, dont les peintres comtois Courbet et Pointelin). Après la mort, en 1931, de Madame de Sarret qui avait gardé la jouissance de la demeure, le musée ouvre en 1934. Ces œuvres reflètent les goûts éclairés de plusieurs générations d’une famille appartenant à l’aristocratie provinciale, dont les appartements ont conservé leurs décors intérieurs. Le portrait d’Arboisiens dessinés au pastel par Louis Pasteur adolescent sont également exposés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

