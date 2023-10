Exposition « Il était une fois le château de Navarre » Musée d’art, histoire et archéologie Évreux, 13 mai 2023, Évreux.

Exposition « Il était une fois le château de Navarre » Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art, histoire et archéologie

A l’occasion de la Nuit des Musées 2023, le musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux inaugure sa nouvelle exposition intitulée « Il était une fois le château de Navarre ». Construit à la fin du XVIIe siècle par l’architecte Jules Hardouin-Mansart, le château devient la résidence des comtes d’Evreux pendant plus d’un siècle. Ses jardins dessinés par André Le Nôtre participent de sa renommée et le château s’agrandit même pour accueillir le roi Louis XV en visite. Revendu, le domaine devient l’une des résidences de Joséphine de Beauharnais après son divorce. Après plusieurs années en déshérence, le domaine est démantelé par le marquis de Dauvet projetant d’y développer un site industriel. Si aujourd’hui château et jardins ont disparu, les nombreuses traces laissées dans le paysage, dans les mémoires et dans les collections privées et publiques retracent le fil de l’histoire devenue légende du fabuleux domaine de Navarre.

A découvrir jusqu’au 17 septembre 2023.

Musée d’art, histoire et archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 31 81 90 http://www.evreux.fr Créé en 1873 et installé dans l’ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l’histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs. À Evreux, direction centre ville-cathédrale. Parking aux abords du musée.

Détail du Portrait présumé de Charles-Godefroy de La Tour d’Auvergne présentant le château de Navarre à Évreux, attribué à Jean-Baptiste Massé,18e siècle © Evreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie